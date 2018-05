Naturområdet i Tarup-Davinde er oplagt til løb, lyder det fra en gruppe ildsjæle, der til september står bag det første af forhåbentlig mange motionsløb i området.

Tarup-Davinde: Mange kender eller har nok hørt om de mange muligheder, som naturområdet Tarup-Davinde byder på. Inden længe får området tilført en ny aktivitet. En gruppe ildsjæle med Thomas Hofstedt i spidsen er nemlig i fuld gang med at planlægge et motionsløb i de flotte omgivelser. - Det er en tanke, jeg egentlig har haft i ret mange år, og jeg kan ikke forstå, at der ikke allerede er slået noget stort op derude med de stier og muligheder, der er. Man ser ikke den natur andre steder, forklarer Thomas Hofstedt, der har allieret sig med tre andre. “ Det kan blive stort. Vi har faktisk ikke gjort noget for at reklamere for det, men vi har allerede hørt fra flere, som gerne vil deltage og som synes, det er en fantastisk idé. Vi har netop fastsat ruterne, og det bliver meget familievenligt Thomas Hofstedt, initiativtager til Tarup-Davinde Løbet Et par af dem har tidligere arrangeret motionsløb, og den 9. september lyder startskuddet så til det første af sin slags i naturområdet. - Det kan blive stort. Vi har faktisk ikke gjort noget for at reklamere for det, men vi har allerede hørt fra flere, som gerne vil deltage og som synes, det er en fantastisk idé. Vi har netop fastsat ruterne, og det bliver meget familievenligt, lyder det fra initiativtageren til løbet.

Flere løb kan komme til

Tarup-Davinde Løbet er navnet, og det bliver muligt for løbere at begive sig ud på ruter på 2,5 kilometer, 5 kilometer eller 10 kilometer. Derudover bliver der også en fem kilometer walk - inspireret af DHL-stafetten. - Så vi holder det hele lavpraktisk, og der har allerede været henvendelser fra folk om, hvorfor vi ikke laver en halvmarathon. Det kan godt være, at vi gør det, men så tror jeg, at vi laver det isoleret - "kom og løb en halvmaraton". Så kommer der bare flere datoer henover året, oplyser Thomas Hofstedt. Han ser også mulighed for at lave populære forhindringsløb som Mandehørm og Viking Warriors. I første omgang gælder det dog om det første Tarup-Davinde Løbet, hvor der er startskud først på eftermiddagen. - Men her til at starte med skal vi passe på og begrænse os lidt, så der ikke bliver for meget. For vi skal hente nogle erfaringer, siger Thomas Hofstedt.

Specielt område