Boganmeldelse

Den tidligere museumsinspektør i Svendborg og direktør for Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg, Morten Hahn-Pedersen, er en grundig og fortælleglad historiker. Det kommer også til udtryk i bogen "På zarens befaling", der beretter om Vitus Berings og Martin Spangsbergs ledelse af en af de største og mest ambitiøse opdagerfærd i det 18. århundrede.

Bogen udkommer samtidig med, at DR K sender en serie om samme emne. Morten Hahn-Pedersen er også involveret i denne serie.

De to danskfødte søofficerer i russisk tjeneste stod i spidsen for to ekspeditioner, som er kaldt henholdsvis den første og anden Kamtjatha-ekspedition. Den første skulle på zar Peter den Stores befaling afklare, hvor Asien og Amerika møder hinanden, og hvor den østlige grænse for zarriget kunne sættes. Den varede i fem år fra 1725 til 1730.

Tre år efter begyndte den anden ekspedition, der havde et omfang og nogle omkostninger, der selv i dag kan tage vejret fra enhver. Her deltog alt i alt 500 til 600 personer, hvoraf mange ikke vendte tilbage. Det gjaldt blandt andre Vitus Bering, der døde i 1743 på den ø, som siden blev opkaldt efter ham. Ekspeditionen strakte sig over 10 år, og formålet var at studere flora, fauna, etnografi og historie.

Med udgangspunkt i Sct. Petersborg og til de fjerne egne øst for Sibirien kom deltagerne til at foretage en rejse, der svarede til den halve klode rundt. Ambitionerne var tårnhøje, det samme var omkostningerne. I 1743 var det slut med ekspeditionen, hvis resultater måske skuffede i samtiden, men slog eftertiden med en til vantro grænsende respekt, skriver Morten Hahn-Pedersen. Og netop eftertiden har vidst at værdsætte resultaterne af ekspeditionsdeltagernes slid, der ofte lå foruroligende tæt på det menneskeligt umulige. Udbyttet er betydeligt større, end det fremgik af samtidens umiddelbare vurdering. De fleste af de ambitiøse mål blev nået. Kamtjatka-ekspeditionerne er endnu i dag genstand for forskning, og i takt med åbningen af de russiske arkiver åbenbares der stadig nye aspekter af den utroligt fascinerende historie, mener Morten Hahn-Pedersen.

Historisk: Morten Hahn-Pedersen: "På zarens befaling - Med Bering og Spangsberg i Sibirien og Stillehavet 1725-1753"

362 sider, illustreret, Gyldendal