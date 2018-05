It-system, der peger fremad

En kvart milliard kroner, godt og vel. Det er beløbet, som de syddanske regionspolitikere har vedtaget at bruge på et nyt elektronisk patientjournalsystem. Det er mange penge. Men ifølge regionsrådsformand Stephanie Lose (V) er de givet godt ud.

Til dette løfterige udsagn må replikken være, at det må man sandelig håbe. For hvis der er noget, som borgerne i dette efterhånden ganske modne it-samfund har krav på, så er det, at de elektroniske patientjournaler i landets sundhedsvæsen spiller sammen. Altså fungerer upåklageligt på tværs af sygehusmatrikler og regionsgrænser.

“ Det er på høje tid, at sygehusvæsenet får et journalsystem, der matcher nutid og fremtid.

Hvis det sker, når Region Syddanmarks nye leverandør, Systematic, har implementeret det nye system om et par år, så vil det være tæt på en snes år siden, at daværende amtspolitikere landet over begyndte fremtidssnakken om fagre nye it-tider i hospitalsvæsenet. Hvorefter de 15 amter i øvrigt uden samordning indførte hver sit system.

Siden er det med små skridt gået i den rigtige retning, og i dag betegner regionernes it-eksperter inden for sundhed det som en myte, at de elektroniske patientjournaler skulle blokere ved regionsgrænserne. Det er også i nogen udstrækning rigtigt. Systematics bruges af sygehusene i Region Midtjylland og i dele af sygehusvæsenet i Region Nordjylland, mens Region Sjælland og Region Hovedstaden er fælles om et andet system. Sundhedsportalen Sundhedsjournalen på Sundhed.dk skulle dog sikre tilgængelighed over hele landet - i hvert fald i princippet.

De fremskridt, der er sket i årenes løb, rokker imidlertid ikke ved en grundlæggende undren hos borgere, der er i berøring med eller interesserer sig for sygehusvæsenet. For lægfolk er det besynderligt, at et lille land med fem-en-halv millioner mennesker ikke for længst har etableret en fælles landsdækkende elektronisk patientjournal. Regionernes kvaliteter ufortalt, så havde det formentlig set anderledes ud med et centralt styret sygehusvæsen.

Patientsikkerhed, driftssikkerhed og pris er politikernes parametre, når de vælger journalsystem. Og i summen af det hele ligger et lønligt håb om, at den elektroniske verdens mange fordele i nogen grad kan bremse de permanent stigende udgifter i sundhedsvæsenet. For eksempel bør et problemfrit samspil kunne forhindre, at de samlede medicinudgifter løber helt løbsk.

Stadig flere patienter behandles ambulant, og fremtidsscenariet er, at patienters kontakt med lægen eller sygeplejersken i mange tilfælde kan være fra patientens bopæl. Dertil kommer, at landets universitetshospitaler, heriblandt OUH, behandler patienter fra hele landet. Alt sammen kræver det et journalsystem, der spiller sammen.

En optimistisk Stephanie Lose er overbevist om, at det vil Systematic sørge for, og den optimisme må borgerne i Region Syddanmark så gå ud fra, at der er dækning for. Efter mange års tilløb er det på tide, at sundhedsvæsenet får et journalsystem, der matcher nutid og fremtid.