Det er baggrunden for, at unge med adfærdsvanskeligheder også får en chance. Det har primært været unge hørehæmmede, fordi der er voksne døve, som kan tage sig af dem.

Men også andre unge, som har svært ved at finde en læreplads, bliver der taget imod, fortæller direktør Martin Tarpgaard.

Produktionsskolen sender et par elever ud i virksomheden, som vurderer, hvem der vil have størst mulighed for at gennemføre en uddannelse. Lige nu er der en lærling, som gør det rigtig godt, og Tarpgaard er parat til at tage endnu en lærling fra Produktionsskolen, efter at have haft et par stykker i praktik.