Tarpgaard A/S har travlt med alt fra store facade-opgaver for Nationalbanken til specialløsninger inden for brusevægge og glasværn.

Snoghøj: Tarpgaard A/S skal i gang på Færøerne med en ny skole, bygget helt i glas. Der er opgaver med en villa i Sydfrankrig og butikker i Sverige. Et parti skudsikre facadeelementer er netop sendt af sted til en kunde i Sydkorea. Tarpgaaard skifter også termoglas hos hr. og fru Olsen i Trekantsområdet, betjener boligforeninger og skræddersyr en brusevæg til familien Hansen. Tarpgaard A/S Virksomhed beskæftiger sig med udskiftning af glas, glasbearbejdning, facadelukninger udført i aluminium kombineret med glas.Tarpgaard laver alle løsninger selv og har egen projekteringsafdeling.



60 ansatte



Blandt de opgaver, som firmaet beskæftiger sig med i dag: Novo Nordisk i Hillerød, Tesla i Sverige, IBA i Kolding, det ny sundhedscenter i Kolding, Horsens Sygehus, Hotel Fredericia, Carlsberg, Varbergparken i Haderslev, Voss, Elgiganten på Sjælland, Streetfood i Fredericia samt ordrer til hr. og fru Jensen.



Adresse: Vesterballevej 15



Virksomheden ledes af Martin Tarpgaard, Peter Kjær og Morten Landry. Det er en alsidig og international virksomhed, som direktør Martin Tarpgaard, 42 år, afdelingslederne Peter Kjær, 47 år og Morten Landry, 47 år, står i spidsen for efter, at stifteren Frank Tarpgaard på firmaets 31 års fødselsdag den 1. maj solgte sine sidste aktier i virksomheden til de tre. Det er også en travl virksomhed. Ordrebogen er allerede fyldt til at sikre omsætningen i 2018, men der er altid plads til mere i virksomheden, der har gjort det til sit varemærke at kunne rykke hurtigt på en opgave og samtidig levere til tiden.

Mange års erfaring

De tre indehavere har alle en tømreruddannelse i bagagen. De er også uddannet bygningskonstruktører, og så har de årelang erfaring i firmaet Tarpgaard. Martin Tarpgaard begyndte som fejedreng i 1987 hos sin far. Han kom med i ledelsen i 2002. Peter Kjær har været ansat siden 1995 og Morten Landry siden 2006 i virksomheden, hvor medarbejderne generelt har en høj anciennitet. De arbejder på tværs, men har også hver sit ansvarsområde. Martin Tarpgaard står for glas, Peter Kjær for aluminiums-afdelingen og Morten Landry for løsninger til butikker og specialordrer. De har netop rundet spejl- og glaslevering til butik nummer 100 (eller var det 1000???) Særligt er det, at kunden møder samme mand i hele processen. Han er med fra salg til selve udførelsen af opgaven, og han følger den også til dørs.

