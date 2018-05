I dag er han kok, kogebogsforfatter og ikke mindst jæger - og bor i Danmark med sin familie, hvor han blandt andet lever af at skrive og lave madevents. I efteråret udgav han vildtkogebogen "Walk on the wild side".

Nikolaj Juel Nikolaj Juel er musiker, kok og kogebogsforfatter.Udgav i efteråret vildtkogebogen "Walk on the wild side" i samarbejde med fotograf Columbus Leth. Forener kærligheden til jagt og mad i sine madarrangementer. Kan i denne sammenhæng opleves på Heartland Festival i selskab med tv- og radiovært David Carsten Pedersen som en del af Food-programmet. Boede 20 år i London, inden han for 10 år siden flyttede med kone og barn til København, hvor de stadig bor. Fik sit musikalske gennembrud med det engelske rockband Addict. Arbejdede i en årrække som studiemusiker og turnéguitarist for blandt andre Cat Stevens, Willie Nelson og James Morrison. Karrieren som kok begyndte i London hos den berømte engelske kok Alastair Little. Arbejdede efterfølgende under Jamie Oliver i restauranten Fifteen og senere restauranten Rivercafé, der også ligger i London. Blev køkkenchef hos Aarstiderne, da han vendte tilbage til Danmark.

Ilddåben hos Alastair Little foregik langt fra gryderne og panderne. I stedet gik den første tid med at rense muslinger og blæksprutter, og det gav ham den grundlæggende forståelse for, hvordan man behandler råvarerne, og hvordan de skal tilberedes.

I køkkensammenhænge var han en novice, men med sin "go big or go home"-tilgang til livet knoklede han i køkkenet for at lære så meget som muligt. Enten skal man være god til det, man laver, eller også skal man lade være.

- Vi flyttede ind nærmest samme dag, som Alastair Littles restaurant åbnede. Jeg spiste der ofte, når jeg var hjemme, og derigennem blev jeg gode venner med Alastair og køkkenchefen. Jeg fik en appetit for at lære deres håndværk. Det gik jeg til med stor ildhu og fandt ud af, at det var min anden store passion ved siden af musikken, siger Nikolaj Juel.

I stueetagen under Nikolaj Juels lejlighed var en ny restaurant åbnet. Han beskriver den som en lille nabolagsrestaurant, men der var intet småt over restaurantens format. Forrest i køkkenet stod Alastair Little, der er kendt i Londons kulturkredse som det moderne britiske køkkens "godfather".

- Da jeg flyttede med Jamie over til Fifteen, havde jeg også forskellige musikprojekter, men det var restauranten, som tog førsteprioritet. Der var bare fuld smæk på. Det var intenst. Han var selv i restauranten, og folk måtte vente et halvt år for at få bord dernede.

- Musik og madlavning handler om balance. Når man laver musik, skal man finde en harmonisk balance, hvor man udfylder frekvensområder med lyde. Det gælder også madlavningen, hvor man udfylder frekvensområder med smag. Der er mange ligheder. Når man producerer et nummer, minder det om at komponere et måltid. Hvis råvarerne er gode, skal man gøre mindre ved dem. Sådan er det også med en lydkilde. Hvis guitaren lyder fedt, og man spiller fedt, så kan det også bedre stå alene. Hvis det ikke lyder så godt, skal man maskere lyden med alle mulige effekter.

Efter 20 år i London flyttede Nikolaj Juel med familien til Danmark, hvor han i en periode var køkkenchef hos Aarstiderne. I dag laver han madarrangementer, skriver kogebøger samt musik og meget andet. Det var i forbindelse med et madarrangement for jægere, at han for knap 10 år siden tog jagttegn. Ambitionen var at komme endnu tættere på råvarerne. Han er på ingen måde trofæjæger, selv om han godt kan finde på at gemme trofæerne for at ære dyrene, men han går først og fremmest på jagt for kødet og for oplevelsen.

- Jagt kan rigtig meget på mange planer. Man får store naturoplevelser, når man sidder derude og ser solen stå op, mens naturen vågner. Derefter følger spændingen og et adrenalinkick, når man skyder et dyr. Og hvis det føles forkert at skyde dyret, så lader jeg være. Det kan være en buk, som ser ud til at have potentiale til at føre gode gener videre. Den lader jeg gå. Det er en fantastisk måde at være en del af naturen på. Man er i naturen, men man er også med til at pleje den, hvis man går på jagt inden for visse etiske rammer, som gør, at man er med til at holde bestanden sund og i balance med naturen. I sidste ende kan man tilmed få nogle fantastiske måltider ud af det.

Både i barndomshjemmet og i restauranternes køkkener blev der tilberedt meget vildt, og vildtkødet har en særlig plads i Nikolaj Juels hjerte. Derfor udgav han i efteråret kogebogen "Walk on the wild side" som en del af et større projekt, der skal fremme brugen af vildt i de danske hjem. Han mener, det er på tide, at vildtkødet generobrer sin plads i dansk gastronomi, hvor det i mange år har levet en stille tilværelse i jægernes køkkener. Her er en pakke bacon og en karton fløde alt for ofte inden for rækkevidde, men nu vil Nikolaj Juel ruske op i de danske vildtvaner.

- Vi er blevet gastronomisk amputerede af den måde, landbruget er blevet industrialiseret på. I takt med at svineindustrien og det industrielle landbrug generelt er blevet så overvældende i Danmark, er alle nicheretterne stille og roligt forsvundet fra vores bevidsthed. Vildt har haft en plads i dansk gastronomi, men i dag er det næsten udelukkende begrænset til jægere.

Når Nikolaj Juel står i de danske supermarkeder og ser på montren med gris, ko og kylling, skeler han med misundelse mod Sydeuropæiske markeder, slagtere og fiskehandlere og deres friske råvarer.

- Folk har ofte fordomme og fobier omkring det at lave mad med vildt. De er bange for, at de ikke kan finde ud af det, og at det bliver tørt. Mange har også en forestilling om, at vildt er en gennemstegt dyreryg med en tyk, klæbrig sovs og en ribsgelé, der dybest set ikke smager godt. Det vil jeg gerne ud over, fordi vildt er en fantastisk råvare, der er bæredygtig, og smagsmæssigt kan alt muligt. Man skal bare vide, hvordan man skal lave det, og at man kan gøre det på mange andre måder end at gennemstege det. Vildt er et meget alsidigt medie at arbejde med i køkkenet, siger Nikolaj Juel.