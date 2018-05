Instruktør, skuespiller og tidligere teaterchef Waage Sandø, tidligere Odense, fylder 75 år tirsdag den 8. maj.

Karrieren tog sin begyndelse for mere end 50 år siden. Og siden da har Waage Sandø været vidt omkring med sin teateruddannelse.

Han er uddannet på Privatteatrenes elevskole i 1966 og stiftede få år efter Friluftsteatret i København, som han selv stod i spidsen for frem til 1973.

Danske tv-seere elskede ham især i rollen som vicekriminalkommissær Jens Peter, "IP", i DR's "Rejseholdet" fra 2000, og nærede knap så mange varme følelser for hans Kaj Holger i "Krøniken" fra 2004.

Et af Sandøs vigtigste trumfkort som film- og tv-skuespiller er ifølge den nu afdøde filmkritiker Morten Piil hans evne til at "illudere 100 procent som normaldansker, uden skygge af skuespillerfalbelader eller demonstrativ 'følsomhed'".

I førnævnte "Rejseholdet" er han ifølge Piil soliditeten selv som IP, hvor Sandø formår at "udstråle den mest sympatiske autoritet og er naturligst på hjemmebane".

Sandø møder stadig folk, der taler varmt om IP, fortalte Sandø for nogle år siden.

Men sideløbende med tv-karrieren har Sandø fået lov til at prøve det meste i sit teaterliv, blandt andet som teaterchef for Svalegangen i Aarhus og Odense Teater. Sidstnævnte sted styrede han fra 1977 til 1985.

I 2001 blev han chef for Folketeatret, og direktørposten fik han lov at beholde, da Det Danske Teater og Folketeatret i København fusionerede til folketeatret.dk i 2007. Han fortsatte som leder af teatret frem til 2010.

- Jeg har altid været sådan én, der gerne vil være med til at bestemme. Jeg har altid haft lyst til - som nogen måske vil sige det knap så pænt - at mave mig på og møve mig frem. Sætte en dagsorden og bruge kræfter. Heldigvis har jeg haft mange af dem, sagde han i et interview med Berlingske for nogle år siden.

I dag er han fortsat medlem af bestyrelsen for Det Kongelige Teater, hvor han for nylig var med til at vælge den nye teaterchef Kasper Bech Holten.

Og så har han desuden selv instrueret en lang række forestillinger.

Waage Sandø er gift med Pia Jondal, der er uddannet på skuespillerskolen i Odense, og han er far til tre voksne døtre. (Ritzau/Bo)