Et underskud på knap 1,7 millioner kroner før skat blev resultatet for SuperBrugsen i Ferritslev i 2017. Store investeringer og færre varer i kundevognene er årsagen.

- Så vi har faktisk selv bidraget til, at et dårligt resultat bliver endnu dårligere, tilføjer Kim Bjørn Kristensen.

- Det gør vi os bestemt nogle tanker om, og det vækker også en vis bekymring. Men med til tallene hører, at vi har valgt at tage nogle ekstraordinære afskrivninger på cirka en halv million kroner, forklarer brugsens formand, Kim Bjørn Kristensen.

Ferritslev: Der var masser at glæde sig over i SuperBrugsen i Ferritslev i 2017, hvor butikken blev moderniseret, og der blev tilført en vaskehal, som blev indviet i starten af 2018.

Han hæfter sig ved, at moderniseringen/investeringerne, som blandt andet omfatter udskiftning af køle- og frysemontre, har fulgt budgettet, og med til det dårlige regnskab hører også, at kunderne faktisk fylder mindre i indkøbsvognen, når de går gennem forretningen.

- Vi synes, at vi har en superfin butik, og der kommer stort set også det antal kunder, som der hele tiden er kommet. Men de handler bare ikke så meget. Det bekymrer os selvfølgelig, for vores omsætning og avance er ikke på det niveau, som de skal være, pointerer formanden, der også mener, at forretningen er ramt af, at Coop har valgt at sætte prisen ned på mange varer.

- Det gør selvfølgelig ondt, men omvendt tror jeg også, at man er nødt til det for at overleve, og det vil vi gerne. SuperBrugsen som kæde har et ry for at være dyr, og der ligger en Fakta lige ved siden af os. Det er selvfølgelig mærkeligt, at man kan købe den samme vare til 10 kroner det ene sted og skal give 12 kroner det andet sted, siger Kim Bjørn Kristensen.

Uddeler Henning Jørgensen slår fast, at Fakta har betydet, at brugsen godt nok har mistet nogle kunder, men andre er kommet til.

- Den er med til at trække nye kunder til og fastholde kunder i byen, så den vil vi ikke undvære, lyder det fra uddeleren.

Han hæfter sig ved, at moderniseringen af forretningen har betydet, at varerne er flyttet en del rundt.

- Vi har rodet i tre måneder, så kunderne har haft svært ved at finde varerne, for de (kunderne, red.) har faktisk været her. Men de har købt mindre. Det er en konsekvens af at flytte varerne - også mere end en gang. Det tager altså tid at få det op igen, siger Henning Jørgensen.