Kultur

Hun forestiller sig, at det vil styrke identifikations-følelsen blandt brugerne i begge huse, at de ikke længere skal betragtes som én størrelse.

Følelsen af at have sin egen identitet er vigtig for kulturinstitutioner. Bodil Schelde-Jensen, kultur- og idrætschef

- Når vi nu splitter det op, er det i erkendelse af, at at der er opgaver nok til en leder i begge huse, siger kultur- og idrætschef Bodil Schelde-Jensen.

Stillingen som leder af begge huse er ledig, efter at Helle Lillethorup sagde op. Og kommunen har besluttet, at stillingen fremover deles op, ligesom den var indtil 2015.

Fredericia: Efter i nogle år at have haft fælles ledelse skal Ungdommens Hus og Tøjhuset nu skilles.

Selvom de to kulturhuse nu skilles ad, skal de fortsat samarbejde tæt.

- Der er meget at være fælles om for de to. Men også noget at være alene om, siger Bodil Schelde-Jensen.

Der vil for eksempel fortsat være grund til at samarbejde om afvikling af koncerter.

Stillingen som Tøjhus-leder er slået op. Kommunen håber at holde ansættelsessamtaler i løbet af juni. Den nye leder ventes at tiltræde 1. august eller senest 1. september.

- Helle har sørget for at have alle bookninger på plads for resten af 2018 og faktisk også et stykke ind i 2019. Så der er ingen ko på isen. Men koncerter bookes i god tid, og derfor er det vigtigt at få stillingen besat hurtigt, siger Bodil Schelde-Jensen.

Hvad skal der ske med Ungdommens Hus og lederfunktionen dér?

- Det er ikke besluttet endnu. Foreløbig fungerer huset godt, og medarbejderne har styr på det. Men det skal selvfølgelig afklares snarest, siger kultur- og idrætschefen.