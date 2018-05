Det kan lyde lidt teknisk og også ret ligegyldigt for den helt almindelige gæst i H.C. Andersens Hus, på Møntergården eller i Den Fynske Landsby, at Odense Bys Museer ikke længere har politikerne i By- og Kulturudvalget som bestyrelse.

Men faktisk er det ambitionen, at netop museumsgæsterne skal få god gavn af, at Odense Bys Museer nu er blevet en selvejende institution med en professionel bestyrelse.

Den nye bestyrelse Odense Bys Museer er blevet en selvejende institution og har derfor fået en ny og professionel bestyrelse.Den består af:



Formand Henrik Dam, rektor på Syddansk Universitet



Næstformand Henrik Thal Jantzen, advokat og partner hos Kromann Reumert



Brian Rønsholdt, direktør i Kelsen Group



Peter Rahbæk Juel, borgmester i Odense



Jane Jegind, by- og kulturrådmand i Odense



Signe Jungersted, director of development hos Wonderful Copenhagen



Henrik Harnow, direktør for Museum Sønderjylland



Anne Katrine Thaastrup-Leth, museumsvært og personalerepræsentant fra Odense Bys Museer

- Jeg håber, den almindelige museumsgæst vil opleve, at tilbuddene bliver flere og bedre, fortæller Henrik Dam, der er nyudnævnt formand for bestyrelsen og til daglig rektor på Syddansk Universitet.

- Vi har et stærkt fundament med gode og unikke tilbud, og publikumstilfredsheden er stadig stigende. Men museumstilbuddene skal selvfølgelig udvikles og følge med tiden. Og en professionel bestyrelse skal give større mulighed for at realisere projekterne ved at kunne sikre flere midler. Money makes the world go around - og det gælder også på museer, konstaterer han.

Som selvejende institution kan Odense Bys Museer mere frit søge fondsmidler og sponsorater, og der er masser af nye projekter på vej, som kan bruge kroner.

Der er det nye H.C. Andersens Hus, en udbygning af Møntergården, mere fokus på Carl Nielsen og et ønske om at trække flere både lokale og internationale gæster til.