Arkitekt Andreas Isager er manden bag udformningen af Odense Havnebad og det kommende soldaterhjem, ligesom han havde en finger med i opførelsen af Det Nordatlantiske Hus. Og for nylig satte han sammen med Odense Byforening fredning af museumsbygningen i Jernbanegade på dagsordenen. Men i virkeligheden forsøgte den 44-årige arkitekt at slippe for at skulle løfte arven efter sin berømte far, arkitekt Kristian Isager, der stadig huskes for at have givet Odense Brandts Klædefabrik for 30 år siden.