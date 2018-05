Æstetik

- Jeg skriver med store bogstaver for at undestrege : KIRKER SKAL IKKE MODERNISERES ! Jeg er både konfirmeret og viet St Micaelis kirke og synes ikke den er pæn nu !

- Det hører simpelthen ingen steder hjemme at bruge 7,5 mio. kr. på at renovere noget som iøvrigt ikke engang matcher den oprindelige kirke. Hvor skulle I skamme jer - "tiltrængt" min bare...!

- Det hensyn har vi også forsøgt at tage så godt som muligt. Men netop fordi kirken også er et kulturrum, skylder vi også at tilpasse det tidens aktuelle kultur. Næsten intet i det gamle rum var ældre end 1955. Alt hvad der var ældre er bevaret.

- Kirkerummet er et kulturrum, det er min stue desværre ikke og det er vigtig at bevare tidligere tiders kultur ligesom det som skabes nu, må bevares for eftertiden !

Menighedsrådsformand Asbjørn Asmussen kommenterer:

- Kirken er gennem hele sin historie løbende blevet moderniseret og tilpasset tiden. Efter 60 år var rummet igen ved at være godt slidt og trængte til en kærlig hånd. Kirken er ikke et museum, men et gudstjeneste-rum for tidens mennesker. Det er svært at opfylde alle ønsker og gøre alle lige tilfreds, men jeg er glad for resultatet. Det er mit indtryk, at det også gælder de fleste af dem, som bruger kirken.

- Og af samme årsag har d.d. Meldt mig ud af folkekirken, oplyser Jan Pedersen:

- En entreprise sum på 7,5 mil. Hvoraf en dum arkitekt skal have ca. 10% = 750000,- for sådan en gang l... tak for denne gang

- Jeg synes stadig det er en smuk kirke, og med god plads til mange aktiviteter, skriver Helle Schmidt Andersen.

Lene Voldgart Hansen er ikke enig:

- En meget smuk kirke den var... se selv det hele passe sammen , nu er der ingen sjæl.