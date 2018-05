Oplevelser: Søndag 6. klokken 11-15 maj danner Trelde Næs endnu engang rammen om årets "Skovens Dag" i Fredericia. Det er en dag, som giver mulighed for at komme en tur ud i det fri, prøve forskellige aktiviteter og møde skovens folk. Der bliver aktiviteter for både store og små, så hele familien kan deltage i aktiviteter og finde noget at fordybe sig i.

- Det er dejligt at opleve, at der er flere og flere foreninger og grønne ildsjæle, som deltager med aktiviteter på Skovens Dag. Det fortæller os, at borgerne i Fredericia er glade for naturen og især for Trelde Næs, fortæller naturvejleder Bjarne Christensen.

Skovens Dag begynder klokken 11 - endda med et blæs. Jægere vil nemlig åbne dagen ved at blæse i deres jagthorn.

Man kan købe forfriskninger flere steder i skoven. I Naturskolen stiller Trelde Næs Camping med kaffe og kage og på stranden, er der pølser og snobrød, så man ikke skal gå sulten derfra.

I år er det 14. gang, at Skovens Dag bliver markeret på Trelde Næs.