- Vi har en forårsplads her. Vi har valgt Vejlby Fed Strand Camping, fordi det ligger tæt på, og det gør, at vi ikke skal have det store med. Vi har rejst meget med rygsæk, og jeg havde aldrig troet, at vi skulle blive sådan nogle, der tog på camping, men børnene nyder det virkelig. De glæder sig til at skulle herud, siger Rikke Rytter.

Vejlby Fed: - Agnes har skarlagensfeber, så vi er lige taget ud i campingvognen for at spise frokost og tage en middagslur, fortæller Rikke Rytter, imens hun stryger sin datter over det blonde hår.

Børnenes iver efter at skulle ud på campingpladsen skyldes muligvis den store legeplads og gederne, de kan klappe. Ifølge Rikke Rytter får børnene også personligt meget ud af at være på campingferie.

- De får en folkelig tilgang til folk. Campingpladsen er ikke for stor, så de kan gå frit rundt herude, og det gør, at de lærer mange forskellige mennesker at kende. Det giver en selvstændighed.

Fem-årige Agnes er også selv vild med at komme på campingpladsen.

- Det er godt, så kan man holde fri. Man behøver ikke skynde sig hele tiden. Og så har jeg fået legekammerater, siger hun.

For familien er campingvognen og campingpladsen et frirum i en til tider travl hverdag.

- Det er en mulighed for at komme ud og trække vejret. Man har mulighed for at lave noget her, men man behøver ikke. Men nej, det er ikke ren afslapning, for vi har stadig tre børn, siger Rikke Rytter grinende.