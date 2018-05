Campingsæsonen er i gang. På Vejlby Fed Strand Camping er de for alvor ved at gøre klar til sommerens - forhåbentlig - store ryk ind.

Vejlby Fed: Campingchef Jesper Hansen står sammen med to hjælpere og er travlt optaget. Inden længe skal den høje pæl, han står ved, være base for et båltelt, og det er blot en af de ting, lejrchefen skal have ordnet, inden sommeren gør sin entré. Bagefter skal der fjernes ukrudt, ordnes legeplads, og så skal de nye ansatte læres op. Der er nok at se til for Jesper Hansen, der de seneste 18 år har arbejdet på campingpladsen. Han er godt tilfreds med den start, pladsen har haft på den nye sæson. - Sæsonen begyndte en uge før påske. Påsken er faldet tidligt i år, og det har en betydning. Vi har haft en god start og en rigtig fin bededagsferie, og så kommer der nogle arrangementer, som lokker folk hertil. Jo flere arrangementer, jo bedre, fortæller Jesper Hansen. Med arrangementer som Lillebælt Halvmarathon og Rock under Broens indtræden i kommunen bliver der glade dage på campingpladsen. Ofte overnætter gæsterne til arrangementerne nemlig på campingpladsen.

Ferieform med traditioner

Det er dog ikke kun løbere og festivalgængere, der gæster campingpladsen og klapper pladsens kælegeder, fortæller han. - Det er alle, der kommer her. Folk kommer meget fra Odense, Fredericia, Vejle og Kolding. Det er generelt fra en radius på 50 kilometer. Og så kommer der rigtig mange børnefamilier. For mange af de, der gæster campingpladsen handler det om traditioner. Man møder de samme. Man har den samme plads. Man bruger det samme baderum, og man kommer i den samme uge. Hvert år. - Jeg tror, det handler om, at folk er vanemennesker, og der for nogle, der camperer meget, er traditioner forbundet med det. Det gælder også for pladsen. Vi har for eksempel vores årlige pinsefest med helstegt pattegris, hvor vi markerer, at sæsonen starter. Det er ikke fordi, man er som én stor familie på campingpladsen, men man kender da hinanden, hilser og tager en snak om, hvad der er sket siden sidst, fortæller Jesper Hansen. Derfor kan han ofte også genkende de, der tidligere har boet på pladsen.

Vejret bestemmer