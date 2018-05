Søndag med Mariager

Når Venstre holder landsmøde til efteråret, bliver det lige knapt så muntert, som tilfældet var i 2017. For de to, der skrev de sjoveste festsange, er trådt ud af geleddet.

Det er en ganske lille konsekvens af den ministerrokade, statsminister Lars Løkke Rasmussen gennemførte i den forløbne uge. Og umiddelbart ligner det en rokade, der foregår i småtingsafdelingen. Men sådan behøver det langt fra at være. Statsministerens rokade minder om Lillebælt: Overfladen er blank. Men strømmen er stærk.

Der blev grinet hjerteligt over bordene ved Venstres landsmøde i Idrættens Hus i Vejle i 2017, da henholdsvis Søren Pinds og Esben Lunde Larsens festsange blev delt rundt - og sunget.

Det er sådan i Venstre, at Bertel Haarder i en årrække har været en både eminent og sikker sangskriver. Men i 2017 blev han udfordret - og overgået - af et par yngre ministre. Især Esben Lunde Larsens sang var knivskarp og morsom på en befriende ondskabsfuld måde.

Nu er de begge - både Pind og Lunde - ude af dansk politik - i det mindste for nuværende. De skrev anderledes sange. Måske var de også for "anderledes" på andre områder. De har begge valgt at forlade politik. Åbenbart skuffede over oplevelserne.

Billedet af Søren Pind iført ministeruniform - der sluttede af med at råbe et trefoldigt leve og så det lange for uddannelses-og forskningsministeriet - vil blive stående på nethinden. Fordi Pind nok smilede, men smilet udstrålede dybt, inderligt vemod. Uniformen var flot. Men Pind festede ikke. Esben Lunde Larsen var den personificerede elskværdighed, da han fortalte, at han havde en masse spændende ting at gå i gang med. Så farvel til to af regeringens meget store hjerner. Men også til et par mennesker, der trods deres uddannelse og viden ikke passede helt ind i det politiske billede.

Og så kommer vi til det med dybden i Lars Løkke Rasmussens rokade. Umiddelbart ser den ikke ud af meget. Men den kan række langt. For i virkeligheden er der måske tale om en drejning af Venstres politik. Ikke af venstres mål. For det vil for landets største, borgerlige parti altid være at have regeringsmagten. Men af midlerne til at nå målet.

For regerings-rokaden og de andre ændringer i Venstres folketingsgruppe - som konsekvens af rokaden - drejer på nogle af de skruer, partiledelsen simpelthen er nødt til at justere, hvis partiet skal bevare sin position i dansk politik.

Det er indlysende, at landets største borgerlige parti ikke kan leve med et så elendigt valg i de største byer, som Venstre oplevede ved det seneste kommunalvalg.

At man i hovedstaden ikke kan matche Socialdemokratiet, er til at leve med. Men at såvel Enhedslisten, SF som Alternativet slår Venstre i hovedstaden, er en katastrofe.

Den bedste måde at ændre dette på er ved at finde politikere, der slår igennem hos det moderne storbymenneske og hos yngre vælgere, generelt. Og i den sammenhæng vil en Jacob Ellemann-Jensen, en Tommy Ahlers, en Britt Bager - partiets nye politiske ordfører - være meget stærke kort.

På sigt ligner især Jacob Ellemann-Jensen en forstærkelse af regerings-holdet. Han er begavet, veltalende og karismatisk. Desuden er han afholdt og respekteret hos medlemmerne af de andre partier på Borgen - noget, der absolut gavner en regering. Men også iværksætteren Tommy Ahlers kan ramme en ny målgruppe for Venstre. Han taler til det veluddannede storbymenneske.

Rokaden medfører også, at partiet anbringer kvinder på to fremtrædende poster. Britt Bager bliver politisk ordfører, og Karen Ellemann bliver gruppeformand. Den politiske ordfører i ethvert parti er særdeles synlig. Jacob Ellemann-Jensen blev kendt af alle, da han blev politisk ordfører. Det bliver Britt Bager også. Og hver gang den politiske ordfører kommer på tv, sender Venstre et signal om, at i det parti er ligestilling en selvfølge. Kvinderne har mange og væsentlige poster.

Når Løkke har bedt Karen Ellemann om at tage posten som gruppeformand - og forlade en ministerpost, hun var glad for - er der nok også en bagtanke. Hun er smidig, charmerende og afholdt blandt kollegerne. Hun kan samle Venstres folketingsgruppe med argumenter og smil - i stedet for pisk og tvang. Det er altid godt i et stort parti.

Og mon ikke Løkke også overvejer at bruge sin gruppeformand på en lidt mere offensiv måde, end der er tradition for? Mon ikke vi får Karen Ellemann at se ret hyppigt i medierne - i rollen som den, der forklarer og fremstiller Venstres synspunkter?

Noget tyder på, at den tilsyneladende beskedne ministerrokade stikker dybere. Uden store armbevægelser eller tunge, politiske programerklæringer er Lars Løkke Rasmussen og partiledelsen ved at modernisere partiet og ved at gøre det politisk appetitligt for vælgerne i vore største byer, for yngre, veludannede mennesker - og for kvinder.

Det er en vanskelig proces, når man ikke vil skræmme traditionelle vælgere væk. Men man kan dårligt bebrejde Lars Løkke Rasmussen, at han forsøger.

Hverken han eller partiet har et alternativ.