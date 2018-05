Der skal mere end en smule regn til for at holde en inden døre, når man som tysker har nuppet den tohjulede under armen og er taget på cykelferie på Fyn.

Røjleskov: De stod midt på vejen i vaskeægte dansk regnfuldt forårsvejr. Med en smøg i den ene hånd og kortet i den anden, forsøgte de at finde den lettest mulige vej til vandet. De tyske veninder Gitte Bay, Astrid og Sigrid Wussman var tirsdag ude og vandre på en forårskold og helt øde landevej i Røjleskov.

De havde - sammen med hver sin cykel - taget turen Fra Hamborg til Fyn på en uges cykelferie.

- Vi er taget til Fyn, fordi her er rigtig godt at cykle rundt. Her er mange bakker, der er gode at cykle på, men vejret er ikke så godt, fortalte Gitte Bay, mens papirkortet blev blødere og blødere.

Gitte Bay er født i Viborg og flyttede derefter til Tyskland. Veninden Astrid Wussmann besøgte Danmark for 30 år siden, så for dem begge var det en rejse tilbage til gamle minder.

- Fyn er en god kontrast til Hamborg. Her er fred og ro, og det er derfor, vi godt kan lide det her. Vi har ikke faste ting, vi skal se, men vi går rundt i naturen, går ved havet, laver mad og sidder på terrassen og kigger ud over vandet. Det er dejlig roligt, fortalte Gitte Bay.