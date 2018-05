Der bliver flere og flere ældre borgere i Middelfart Kommune, men færre ønsker at passe dem. For øjeblikket er Middelfart Kommune i bekneb for at finde otte elever til social- og sundhedshjælperuddannelsen.

- Jeg har været social- og sundhedshjælper i otte år og tog uddannelsen, fordi jeg gerne ville arbejde med mennesker. Du skal læse social- og sundhedshjælper, hvis du gerne vil gøre en forskel for andre og have noget igen.

Samme holdning har de to lokale social- og sundhedshjælpere, Trine Krefelt og Ditte Stage Pedersen. Begge indgår i en lille kampagne, kommunen har iværksat for at få flere ansøgere, inden fristen udløber 15. maj.

Alligevel kniber det gevaldigt for Middelfart Kommune med at få nok ansøgere til otte elevstillinger til social- og sundhedshjælperuddannelsen.

Der er tale om en landsdækkende udfordring, som lokalt blev yderligere forstærket sidste år, da det ikke længere blev muligt at tage uddannelsen i Middelfart. Nu hedder uddannelsesstedet Odense.

Mens det lokalt ikke kniber med at få ansøgere til uddannelsen som SOSU-assistent, kan Lis Rasmussen godt forestille sig, at manglen på social- og sundhedshjælpere på sigt bliver så stor, at det bliver overordentligt vanskeligt at få besat de nødvendige stillinger. At købe sig til kvalificeret vikarhjælp er en meget dyr løsning.

På et generelt plan bekymrer Jeppe Rosengård Poulsen, der er formand Danske SOSU-skoler, sig for, om der vil være nok uddannede social- og sundhedshjælpere til at tage sig af den stadigt stigende skare af ældre.

- Mit indtryk er, at kommunerne tager problemet alvorligt, men der er desværre ingen nemme løsninger, og jeg kan frygte, at de ældre på sigt vil blive mødt af mere ufaglært arbejdskraft med deraf dårlig pleje og flere genindlæggelser til følge, siger han.