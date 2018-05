Landmand på Tåsinge, Lars Stougaard, har oprenset et vandløb. Dog så meget, at Svendborg Kommune vil have vandløbet reetableret, hvad landmanden har indvilget i at samarbejde om. Alligevel har kommunen politianmeldt landmanden for at sende et signal om alvorligheden af det, der er sket, forklarer Marianne Wedderkopp, der er teknisk chef for Byg, Miljø og Natur i Svendborg Kommune.