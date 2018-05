Landmand Lars Stougaard på Tåsinge er blevet politianmeldt af Svendborg Kommune, efter han har renset op i et vandløb på sin jord. Kommunen mener, han er gået for voldsomt til værks, mens han og hustruen Malene Stougaard fortæller, at de var i god tro. Nu ærgrer de sig over, at de ikke har kunnet tale sig til rette med kommunen for at undgå en retssag.