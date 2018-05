Selvværd. Husk at give unge en chance - igen og igen

Min mormor fra Tolne nær Frederikshavn døde som 37-årig fra syv børn, der alle flyttede til København, mere eller mindre rodløse. Ikke så få af mine kusiner og fætre fik nedture, jeg ikke her vil beskrive.

Jeg kan se en pendant hos mange af vore nye og gamle indvandrere. Er der ingen kultur om "normal" opdragelse og levevej, går det ofte galt.

I min opdragelse som barn erindrer jeg ikke, at min alenemor med fire børn havde normal tid til os børn. Ingen voksenkontakt til skolen i hele syv skoleår.

Som 14-årig fik jeg min første læreplads som glarmester, men blev fyret inden prøvetidens udløb. Tilsvarende med tre nye lærepladser, og mit selvværd var væk, og kun ballade og tæsk til dem, der var mindre end mig, gav lidt selvværd. Jeg kunne ikke følge med i skolen og gik en klasse om.

Når jeg ser på vore unge indvandrere, ser jeg mange med succes, men også mange hvor det går ad H til. Præcis som det gik mig. Pressen og især tv, omtaler jo helst dem, det går dårligt med, og hvor folkevalgte politikere står i kø for at nedgøre samt komme med råd, der alligevel ikke virker.

I alle indvandrere banker der et hjerte om at kunne forsøge sig selv, få familie og et normalt liv, men er kulturen hos de ældre ikke mærkbar, vil det gå mange indvandrere, som det gik mig og mine tre søskende, hvoraf to ikke lever længere og havde et liv, end ikke indvandrere vil misunde.

Min mor havde ikke fordomme, men mere en drift om at forsøge igen og igen, indtil det lykkedes. Jeg fik min femte læreplads i en boghandel på Strøget i København. Aftjente min værnepligt og kom tilbage til butikken, men nu som leder. Fik senere familie og børn, men det har været hårdt at nå dertil. I en del år gik jeg på aftenskole for at indhente det forsømte.

Indvandrere ønsker også et normalt liv i det skønne Danmark, men vi skal huske at give dem chancen. Igen og igen. Lige som jeg selv fik.