Letbane. Drop billetter til letbanen

FS har de sidste par måneder haft mange læserbreve fra borgere, der er stærkt utilfredse med letbanebyggeriet og den kollektive trafik. Det er fuldt berettiget. Men retfærdigvis må det siges at være fuldstændig som beskrevet i udredningsrapporten fra 2013.

Også én af fadderne til letbanen begynder at få kolde tæer. Anders W. Berthelsen udtrykker bekymring for passagertallet udenfor strækningen Banegården/SDU. Vi er mange, der allerede for år tilbage, var stærkt skeptiske overfor de meget optimistiske passager- prognoser. Men prognoser er ikke anderledes end budgetter: De er nemme at fremstille - problemet kommer først, når de skal overholdes. Til gengæld må byrådet meget gerne tænke sig meget bedre om, inden flere etaper af letbanen besluttes.

Som tidligere lokalformand i Liberal Alliance har partiet og undertegnede været modstander af letbanen helt fra begyndelsen. Men den er en realitet. Det har fra starten kun været mindre end en sjettedel af Odenses borgerne, der forventeligt ville kunne benytte letbanen, så det er vigtigt, at i hvert tilfælde den del bliver kunder i "butikken".

Det er fuldstændig indiskutabelt, at Odenses suverænt største investering skal blive en succes.

Letbanen adskiller sig ikke fra andre store infrastruktur-projekter: Når først alle pengene er brugt, gælder det om, at flest muligt får glæde og gavn af investeringen. Derfor synes jeg, byrådet skulle få gennemregnet konsekvenserne af:(1) At droppe alle billetindtægter fra letbanen. Borgerne i Odense har allerede betalt fyrstelige summer for letbanen, så gratis kan brugen af letbanen ikke nå at blive. Men billetfri er mulig. Indtægterne er alligevel ikke afgørende for driftsøkonomien. Billetautomater og administration kan hurtigt gøre et stort indhug i billetindtægterne, men det må bero på en beregning. Og alt andet lige vil det være lettere at få udsolgt, hvis letbanen blev billetfri.

(2) At få gennemregnet konsekvenserne af at holde døgnåbent alle ugens syv dage - om natten med en tyndere køreplan end i dagtimerne.

(3) At få undersøgt mulighederne for at konvertere til førerløs letbanedrift.

Flere andre mulige tiltag er åbne, men rysten på hænderne og tynd mave er ikke længere en option.