I 2017 tog Sverige imod 27.000 personer. Det er for mange i forhold til befolkningen, lyder det fra minister.

Sveriges restriktive asylpolitik skal ligge fast inden for EU's fælles politik, og det svenske socialdemokrati mener, at landet har taget imod for mange flygtninge i de seneste år.

Den socialdemokratiske statsminister, Stefan Löfven, og hans migrationsminister, Heléne Fritzon, siger, at Sverige ikke skal tage imod flere asylansøgere, end hvad der er rimeligt i forhold til landets befolkning.

I 2017 tog Sverige imod omkring 27.000 personer.

- Det er for mange i forhold til Sveriges befolkning, siger migrationsminister Heléne Fritzon (S).

På en pressekonference, hvor socialdemokraterne fredag præsenterede partiets udlændingepolitik, sagde hun, at omkring 14.000 personer havde været en mere rimelig andel.

Ifølge Stefan Löfven har Sveriges andel været for stor i de seneste fire år. Han afviser at sætte tal på, hvor mange Sverige maksimalt bør modtage.

De svenske straffe skal skærpes for menneskesmugling, understreger Löfven samtidig.

Den svenske regering vil arbejde for, at landets grænsekontrol ved de indre grænser - blandt andet ved Øresundsbroen - skal bestå efter november i år, hvilket går imod EU's linje.

Modtagelsen af asylsøgere skal ske under mere ordnede former fremover. De skal modtages på centrale ankomstcentre, og støtten til dem vil blive bedre og mere effektiv, når den foregår centralt og samordnet.

Det var i november 2015, at Sverige indførte midlertidig grænsekontrol på grund af den store tilstrømning af migranter og flygtninge.

I januar 2016 fulgte Danmark efter. Det skete samtidig med, at Sverige indførte id-kontrol af rejsende til Sverige. Det betød, at alle transportselskaber, der opererede fra Danmark til Sverige, blev pålagt at kontrollere passagerer, før de nåede Sverige. Id-kontrollen blev dog indstillet i foråret sidste år.

Der er valg til Sveriges Riksdag i september i år. Der har været store vælgervandringer under denne mandatperiode ifølge meningsmålingerne. Flere af partierne ligger tæt på spærregrænsen og risikerer at ryge ud af Riksdagen efter valget.