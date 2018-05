Omskæring. Middelalderligt overgreb

Omskæring af små drengebørn er et middelalderligt overgreb, der hører fortiden til. Også selvom det argumenteres med en religiøs tradition, så har et ønske om et forbud, ikke noget at gøre med at begrænse religionsfriheden i Danmark.

Du må tro, tænke og mene det, du vil i Danmark, men at skære i raske børn er et overgreb.

Tørklædedebatten kørte også på et højt niveau i 2017, da forslaget om at forbyde sundhedspersonale i Region Syddanmark at gå med synlige religiøse, politiske og ideologiske symboler i arbejdstiden blev fremlagt. Et forslag stillet af Nye Borgerlige og Liberal Alliances regionsmedlem (nu tidligere LA'er), som foretog et sololøb. Et forslag som jeg tog afstand til, ikke helt uden efterfølgende dramatik og intern uro.

Tørklædeforbuddet blev som bekendt nedstemt. Nu er maskeringsforbuddet sat på dagsordenen - pakket ind i burka og niqab.

Som Klaus Ankerstjerne Eriksen så rigtigt skriver i sit indlæg i FS 2. maj: "Frihedsrettighederne og retten til at bestemme over sit eget liv skal vi værne om. Derfor: Forbyd omskæring af børn, og lad voksne og myndige selv bestemme, hvilket tøj de vil gå i."

Jeg kan ikke være mere enig. Vi skal værne om frihedsrettighederne i Danmark.