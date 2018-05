For nylig underskrev den rumænske regering en bilateral aftale med den danske regering, som har til hensigt at beskytte rettigheder for lønmodtagere i Danmark, som kommer fra Rumænien. Danmark har allerede underskrevet lignende aftaler med bl.a. Polen, Litauen, Letland og Slovakiet.

Hvorfor skriver et reguleret og veldrevet land som Danmark under på en aftale, som har til hensigt at beskytte lønmodtagere fra andre EU-lande? Realiteten er, at det danske arbejdsmarked har fejlet længe, når det handler om at beskytte lønmodtagere fra de nye EU-lande mod udnyttelse i Danmark.

Vi har set mange eksempler på sager, hvor mennesker er blevet udnyttet. Det er et problem, som vi bliver nødt til at handle på. Det er vores forpligtelse som samfund at gøre alt, hvad der står i vores magt for at modvirke, at det sker. Vi må og skal insistere på, at Danmark forbliver et godt land at arbejde og leve i.

Den fri bevægelighed er et vigtigt grundlag for det europæiske samarbejde, men det må ikke medføre udnyttelse.

Betingelserne, som denne lønmodtagergruppe tilbydes, er ikke rigtige. Det er ikke i orden at udnytte mennesker på denne måde, og det er nødvendigt at stoppe de arbejdsgivere, som behandler vores kolleger fra de nye EU-lande inhumant og uanstændigt. At blive udnyttet på grund af ens nationale tilhørsforhold er ikke acceptabelt, og det er skadeligt for den danske vækst, produktivitet og konkurrenceevne.

Kære arbejdsgivere, stop udnyttelsen af de medarbejdere, der bidrager til jeres indtjening, og som bidrager til det danske samfund. Vi fortjener alle lige løn for lige arbejde og ret til værdighed.