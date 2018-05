Parkering. Emsige p-vagter - hvor?

I et læserbrev 26. april beklagede Lissen Hansen og Jørgen Malling sig over, at deres vinduespudser ikke kan få lov til at holde på fortovet i den korte tid, en vinduespudsning varer.

Det kan måske være rimeligt nok, men når jeg tænker på, hvad jeg dagligt oplever på min egen vej i så henseende, så bliver jeg ret forarget over, hvad beboerne på Hunderupvej i Odense var udsat for.

I den sydlige ende af Langelinie har et byggeri i meget lang til - i et år eller måske to år - blokeret hele det ene fortov og til overflod halvdelen af vejen med arbejdsskure, en stor silo, materialer og andet habengut.

Det er i sig selv forargeligt, at det kan være tilladt, men det bliver endnu mere graverende af, at de folk, der arbejder der, til stor gene for trafikken, parkerer deres biler lige netop over for det sted, hvor fortovet er blokeret (billedet).

Og ikke nok med det; de holder ulovligt oppe på fortovet. Det, der virkeligt forarger, er, at disse mennesker ikke skal slæbe stige og spand som vinduespudseren. De skal blot slæbe sig selv 100 meter morgen og aften.

Hvorfor den forskelsbehandling? Jeg vil ønske, at Stiftstidende vil grave lidt i sagen.