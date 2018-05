Kære politikere. Vi fik efter vores henvendelse angående lyskrydset ved Grønløkkevej/Store Glasvej/udkørslen fra det nye byggeri på Odenses offentlige slagtehuse et langt svar fra forvaltningen. Svaret er efter forældrerådets opfattelse rystende. Vi har derfor haft brug for, at tænke over, om det er umagen værd at gøre opmærksom på de problemer, der er på stedet, for det føles som at slå i en dyne. Vi mener dog, det er værd at skrive en gang mere.

Det er rystende, at kommunen fralægger sig ethvert ansvar for den kaotiske afvikling af trafikken på stedet med henvisning til at det er politiets opgave. Det er også politiets opgave. Det må altså også være i kommunens interesse at designe et lyskryds, der giver en optimal og sikker trafikafvikling.

Som krydset og udkørselsvejene er lige nu er det hverken optimalt for skolebørn, cyklister, gående, bilister eller lastbiler. Vil igen opfordre til at dette trafikknudepunkt prioriteres højt, inden der sker en alvorlig ulykke på stedet.

Krydset er direkte forældet og tager ikke højde for den udvikling, der har været over den sidste årrække. Der er ikke taget højde for den ekstra trafik fra de mange nye boliger, som er bygget og handlende fra Netto. Der er en busbane, som ikke bruges. Derudover er trafikmængden steget betydeligt på Grønløkkevej.

Vi vil derfor spørge jer politikere direkte. Har I planer om at forbedre forholdene på stedet, eller er dette så godt, som det bliver?