Sundhed. Hvordan prioriterer vi i sundheden?

Dilemmaerne om dyr medicin til særlige sygdomsgrupper fylder i debatten i disse tider. Det er der god grund til. Medicinrådet er opstået som en symptombehandling på et større problem og kritikken af, at flere borgere kommer i klemme i en kamp mod medicinalindustrien er en uheldig bivirkning.

Rådet har skabt en debat om, hvem der skal have dyr medicin, og hvem der ikke skal. Dette dilemma omhandler ikke kun dyr medicin, men også andre behandlinger i sundhedsvæsenet. Hvem afgør egentlig, hvilke behandlinger der skal tilbydes syge borgere i Danmark?

Det er svære drøftelser, som ikke kun handler om den økonomiske bundlinje, men også om den etiske bundlinje.

Hvordan ønsker vi, at velfærdsstaten skal prioritere i sundhedsvæsenet? Vi har brug for en etisk debat i et bredt rådgivende forum.

Vi vil gerne behandle alle syge og lidende. Vi kan mere og mere. Det gør, at udgifterne i sundhedsvæsenet generelt set er stigende.

Samfundet kan ikke honorere alle kravene, men hvilke skal vi prioritere? Med jævne mellemrum er der en offentlig debat om den akutte behandling af borgerne, for eksempel om hvor lang udrykningstid ambulancerne må have, hvor lange ventetider kan man tolerere, eller skal skadestuerne være visiterede eller åbne?

Vi mangler i Danmark et rådgivende forum, hvor de bredere diskussioner af prioriteringer i sundhedsvæsenet kan blive drøftet, hvor vi kan tale sammen om, hvilken velfærd vi som borgere har brug for i Danmark.

Det skal ikke kun være et medicinråd til dyr, ny og sjælden medicin, hvor en meget lukket kreds deltager og beslutter, hvordan midlerne fordeles. Vi bør supplere med og oprette et bredt funderet forum, hvor prioriteringer i sundhedsvæsenet kan drøftes mellem relevante interessenter såsom borgere i alle aldersgrupper, sundhedsfaglige personer, politikere, brugere, patientforeninger m.fl.

Vores sundhedsvæsen har brug for det. Vi kan hurtigt blive enige om, at de livstruende behandlinger skal til først, børn prioriteres også højt, men er kræftbehandlinger vigtigere end hjerte- karsygdomme? Hvordan vægter vi det? Vil vi have familielægen tilbage eller flere sundhedshuse lokalt?

Der er også de nye teknologier og behandlingsformer, som konstant kommer til. Nogle er gavnlige og giver frihed til den sygdomsramte. Andre er ikke.

I et rådgivende forum for prioriteringer i sundhedsvæsenet kunne man behandle spørgsmål såsom screening af bestemte kræfttyper, indføring af ny medico-teknik, danskernes tand-sundhed eller den nye individuelle tilpassede medicin og gentestning.

Disse og lignende spørgsmål bør drøftes og løftes op i en brederes kreds, et forum for prioriteringer i det danske sundhedsvæsen.

Et rådgivende forum for sundhed, ville kunne være en sparringspartner til kommunale og regionale politikere. Det vil kunne være med til at lave et bedre sammenhængende sundhedsvæsen til gavn for borgerne. Det ville kunne inddrage borgerne og faglig ekspertise i langt højere grad end i dag.

Det ville give et langt bedre fundament for vores sundhedsvæsen, og hvordan midlerne prioriteres mest hensigtsmæssigt.