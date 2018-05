Det står rigtig nok i kontrakten, at der ikke må bridgewalkes over den gamle Lillebæltsbro, når og hvis der finder større begivenheder sted på broen. Alligevel var der booket op til Lillebælt Halvmarathon.

- Det var jo før min tid, og sidste år, da de løb på den nye bro, sagde beredskabet, at det ikke ville være et problem, at vi bridgewalkede. Så det var ikke i mit mindset, at det kunne være et problem (i år, red.). Men da jeg blev opmærksom på, at der er den her regel, skyndte vi os hurtigst muligt at få kontaktet vores gæster og ombooke dem, forklarer hun.

- Det er super ærgerligt, fordi det kunne have været fantastisk at stå deroppe og se tusindvis af mennesker passere under sig. Men også fordi det er en lørdag, og vi er gået ind i sommerperioden, hvor det fine vejr kommer nu. Så folk vil gerne op (og gå på broen nu, red.). Men jeg er mere ærgerlig over alle dem, vi måtte kontakte og flytte rundt på, siger Lone Skjoldaa, som har været chef for Bridgewalking Lillebælt siden oktober 2016 og derfor ikke var bevidst om reglerne, der reelt også lukkede Bridgewalking til halvmaraton i sommeren 2016.

Middelfart: Bridgewalking Lillebælt fik travlt mandag, da turistattraktionen pludselig blev kontaktet af Banedanmark og fik besked på at aflyse de hold, som ellers var booket til at gå på den gamle Lillebæltsbro lørdag eftermiddag, mens Lillebælt Halvmarathon finder sted.

Og der er umiddelbart ikke nogen fra de 15 hold, som var booket til at gå på den gamle bro i tidsrummet 13.30 til 17 lørdag, der er blevet utilfredse med ombookningen:

- Vi har ikke mistet nogen af bookningerne, og folk har vist kæmpe stor forståelse, fortæller Lone Skjoldaa, som også afviser, at man har måtte reducere i prisen for at bevare bookningerne, der reelt set svarer til 300 billetter.

- Vi har været heldige, at vi har kunnet flytte rundt på tingene, så det kun er nogle stykker, der må komme en anden dag, mens andre er flyttet til andre tidspunkter på dagen, siger bridgewalking-chefen, som også er glad for, at der tilsyneladende ikke var nogen, der bevidst havde gået efter at være øverst på den gamle Lillebæltsbro netop lørdag eftermiddag for at kunne opleve halvmaraton fra højderne.

- Jeg havde været lidt bange for, om folk så blev skuffet. Men det er ikke min oplevelse. De var mere bevidste om, at det kunne blive svært at komme til og fra bridgewalking, når der nu sker så meget i byen. Så vi har også gjort meget ud af at give dem kørevejledning og sige, at de skal komme i god tid, fortæller Lone Skjoldaa.