Generalforsamling

Langeskov: Ca. 80 medlemmer af SuperBrugsens brugsforening i Langeskov deltog forleden i den årlige generalforsamling, og her blev der fremlagt et regnskab med et imponerende overskud på 942.000 kr. Det er en markant forbedring af resultatet fra sidste år, som nåede 544.000 kr.

Derudover har brugsforeningen i 2017 haft en tilgang på hele 86 nye medlemmer.

Der blev også talt om fremtiden, for næste år kan SuperBrugsen i Langeskov fejre sit 125 års jubilæum. Det sker i oktober måned, hvor der vil være flere forskellige aktiviteter i og omkring brugsen.

Ved generalforsamlingen var der også valg til bestyrelsen. Bente Bisgaard Hill, Jane Gregersen og Jesper Lindevang var på valg, og de blev alle genvalgt til en ny toårig periode. Der var også valg af ny suppleant, og her blev Steffen Friismose valgt for et år.

Bestyrelsen består nu af Claus Dyrelund Johansen, Lars Erik Gadegaard, Jane Gregersen, Jesper Lindevang, Bente Bisgaard Hill, Palle Jensen, Henning Kajberg Jensen (medarbejderrepræsentant) og Steffen Friismose (suppleant).