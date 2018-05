Kerteminde: For noget tid siden kørte der et koncept i Kerteminde, der hed "Fishing Kids". Det var i al sin enkelthed et koncept, der gik ud på at give børn mulighed for at prøve at fiske.

Man kunne tilmelde sig et dagsarrangement, hvor en lokal fisker tog børnene med ned på havnen, hvor de selv kunne prøve kræfter med lystfiskeri.

Hos VisitKerteminde ønsker man at sætte konceptet i søen igen, så man er på udkig efter fiskere, der kunne tænke sig at være guider for børnene og være med til at give dem en sjov og spændende oplevelse.

Er man interesseret kan man lige nu kontakte VisitKerteminde. /EXP