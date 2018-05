Profil

Det Fynske Kunstakademi har haft stor betydning for Kasper Kalle, der netop har modtaget et arbejdslegat fra Statens Kunstfond på 200.000 kroner.

Allerede før premieren på sin første spillefilm modtager det unge filmtalent Kasper Kalle støtte fra Statens Kunstfond på 200.000 kroner. Instruktøren, der har studeret på Det Fynske Kunstakademi, bliver kaldt Danmarks nye Dreyer, og det har han intet imod:

- Jeg elsker Dreyer, så det er en kæmpekompliment, men det største er ikke at blive sammenlignet med nogen, det største er at få lov at lave film, siger Kasper Kalle, der har skiftet sit borgerlige efternavn Skovsbøl ud med ét, som folk i udlandet har lettere ved at udtale.

Kasper Skovsbøl Alias Kasper Kalle er født i 1984 og opvokset i Aarhus.



Uddannet fra Det Fynske Kunstakademi i konceptuel kunst og videokunst i 2012 og boede frem til uddannelsens afslutning i Odense.



I 2015 uddannet fra Den danske Filmskole i København, hvor han stadig bor halvdelen af tiden - og resten i Berlin.



Samme år var han med i med i OFF's konkurrence om bedste danske kortfilm med "Sort måne" uden at vinde førstepladsen.



Hans første spillefilm, "C4", har premiere senere på året.

Når Kasper Kalle modtager arbejdslegatet, sender han samtidig mange taknemmelige tanker til sin studietid på Det Fynske Kunstakademi, som han betragter som væsentlig for sin faglige udvikling.

- På kunstakademiet i Odense er de mere end andre steder på forkant med eksperimenter. Man lærer, hvor vigtigt det er at være modig og turde begive sig ud på dybt vand, når man vil flytte sig kunstnerisk. Det var en legeplads, hvor jeg fik en grundfølelse af at turde eksperimentet og ikke lade angsten styre mig, siger han og opremser økonomi, succes og andres forventninger som forkerte pejlemærker, hvis man vil bevare sin integritet.

- Jeg bliver altid mere bange, når jeg ikke har noget på spil i dét, jeg laver, for det er tegn på, at jeg ikke ved, hvor jeg vil hen. Jeg føler mig mest tryg uden for komfortzonen, siger Kasper Kalle.

Han gik på akademiet samtidig med Mø og forklarer om sine film, at de tager kunsten med ind i spillefilmene på samme måde, som hun formår at tage kunsten med ind i en popverden.

Filmen "C4" er en roadmovie, som handler om Christian 4. og hans ekskone Kirsten Munk, og den er udelukkende optaget i kongens karet på vej fra Hillerød til København, mens ubehagelige ting fra fortiden dukker frem til overfladen.

- Det er virkelig en lowbudget film, og derfor ved jeg heller ikke endnu, hvornår den får premiere, siger Kasper Kalle, der har de første brikker til sin næste film klar.

Det bliver en meget personlig fortælling lavet som et actioneventyr. Mere kan han ikke sige.