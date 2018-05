Undertegnede fik gennem min læge en tid på smerteklikken på OUH. Hold nu fast: Jeg fik en tid til 8. januar 2019. Man opsøger jo ikke en smerteklinik, hvis man ikke har brug for det.

Jeg benyttede mig af den 30 dages regel, der findes, og fandt frem til smerteklinikken i Grindsted, som også er under Region Syddanmark.

Her fik jeg en tid til 4. maj-2018, så det var o.k.

Men nu kommer grunden til denne lille notits. Jeg ringer til kørselkontoret for at bestille kørsel til den 4. maj, men her får jeg at vide, i og med jeg har fravalgt OUH, kan jeg ikke få kørsel med Flextrafik, hvilket jeg ellers har været bevilget og benyttet mig i gennem mange år som handicappet.

Jeg har en bil, der er indrettet til mig med automatgear med mere, men denne må jeg ikke køre på nuværende tidspunkt på grund af medicin, jeg får med trekanter på.

Hvad gør jeg nu? Jeg har fået en tid på en smerteklinik, som jeg håber kan hjælpe mig. Men jeg kan ikke komme derover, fordi jeg har fravalgt OUH.