Regeringen bruger rask væk penge fra sats-puljen eller landsbyggefonden til formål, der intet har med disse to ting at gøre. Som om det er penge, som regeringen og Folketingets flertal kan bruge efter forgodtbefindende for at få statens regnskab til at gå op.

Sats-puljen får sine midler ved, at overførsels-indkomsterne forbedres med 0,3 procent mindre end den almindelige lønudvikling på arbejdsmarkedet, og pengene skal bruges til hjælp for svage og udsatte grupper samt mindre bemidlede.

Landsbyggefonden er opbygget af ydelser på indfriede lån, som fortsat skal indbetales til fonden efter udløb. Dette er altså en vedligeholdelses-konto og en hjælp til nye initiativer til nybyggeri i den almene boligsektor og intet andet.

Fondens midler kan altså ikke ifølge loven bruges til sanering og nedrivning i de såkaldte ghetto-områder som Vollsmose, Gellerup-planen, Tingbjerg, Mjølner-parken og lign.