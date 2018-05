For andet år i træk stod elever fra produktionshøjskole for at sende børn fra Søndersø og omegn rundt i hallen til mini-ol. Skolens elever nyder ansvaret, fortæller lærer.

Søndersø: Børn fra både dagplejere, vuggestuer og børnehaver i Søndersø og omegn havde fredag eftermiddag et par fornøjelige timer, da Søndersø Produktionsskole for andet år i træk stod bag et mini-ol for de små.

Skolens elever havde selv sat de forskellige baner i springhallen op, og Lone Rasmussen, der er lærer på skolen, fortæller, at eleverne er glade for det ansvar, som der følger med.

- De får noget med, som de kan bruge, når de skal have et job, hvor de lærer at koordinere opgaver og står med et ansvar over for børnene, fortæller hun.

Arrangementet, der varer et par timer, giver børnene mulighed for at prøve en masse forskellige lege af.

- Vi havde elever, som var lidt skeptiske over for at skulle være med sidste år, men da de så havde prøvet det, kom de og spurgte, om de ikke nok måtte igen, fordi det simpelthen var så sjovt at være med til, fortæller Lone Rasmussen.