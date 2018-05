Nyborg Slot. Nej tak til BLOX i Nyborg

Nyborg Slot skal pakkes ind i et strengt moderne bygningsanlæg finansieret af Realdanias og Mærsks fonde.

Begge fonde har også sat voldsomme aftryk på hovedstaden og ikke just for arkitekturens elegance.

Operahusets dominerende kølerfacade har længe været debatteret, og for nylig har flere arkitekter kritiseret Realdanias byggeri af BLOX midt i Københavns gamle havn som en utidig kubistisk klods og undret sig over, at nogen kan finde på at proppe en så voluminøs stilart ind i en fin, gammel by.

Fælles for disse byggerier er, at de overdøver og næsten taler ned til deres omgivelser. Bygningerne lytter ikke, ligesom man har indtryk af, at der helst ikke lyttes til kritik i Nyborg.

De er eksempler på muskelsvulmende modernisme, der sender tanker i retning af diktatorers genopbygning af østeuropæiske byer, som verdenskrigene havde bombet i grus. Men der har ikke været krig i Nyborg for nylig ... der har blot været lavvande i kommunekassen, og nu drømmer også et desperat Nationalmuseum om invasion af turister.

Så Realdania & Co har behjertet finansieret en moderne genfortolkning af kongerigets tidligste historie. Selvom opgaven har været kompleks, så ligner den ydre arkitektur nu en billig industribygning, der er kastet ned i det smukke område.

De nye bygninger vil trykke omgivelserne fra sig med lukkede mure, som udefra ligner et moderne fængsel. Rationelle, funktionelle, strenge linjer spiller ikke sammen med små skæve 1700-tals bygninger og toppede brosten i det grønne, bakkede voldanlæg. En middelalderborgs oprindelige arkitektur kan muligvis nyfortolkes som en art fascisme, men man glemmer omgivelsernes senere lag ovenpå den ældste historie.

Nyborg har i århundrederne været en vigtig fæstningsby, men også meget andet i en organisk udviklet æstetik gennem generationer. Den moderne museumsbygning vil med et slag kile sig respektløst og uden sammenhæng ind mellem senere historiske perioders patinerede fæstningsanlæg, som giver byen karakter og charme for enden af handelsgaderne.

I Nyborg kan man gå gennem historien fra 1400-tallets Korsbrødregård langs snoede stræder og rækker af tætte små, velbevarede bindingsværksbygninger og pudsede facader hele vejen ud til det grønne voldanlæg, hvor den ældste kongeborg i det ældste kongerige har ligget bevaret i over 800 år. På samme vis som når bondemanden har pløjet uden om stendysser og gravhøje gennem generationer, ligeledes har man værnet om historien i og omkring Nyborg, der ligger så fredeligt i landskabet som et aftryk af det blide, fynske sindelag.

Det valgte projekt har foranlediget en debat om det politiske princip om kun at bygge ultramoderne omkring vores kulturhistorie. Men andre nye museumsbygninger har præsteret et gehør også for deres omgivelser: De lytter, som når Mandrups Vadehavscentre følger naturens linjer og materialer, så det ligner en forlængelse af landskabet.

Eller når BIG's Søfartsmuseum i Helsingør under hensyn til den ligeledes smukke, historiske købstad er delvist gravet ned og skjult under terræn, så det ikke ødelægger udsynet til havnefrontens gamle bindingsværksfacader og Kronborg som nabo.

Man kan godt tilføre nye museums tilbygninger, blot de harmonerer med æstetikken for både det gamle slot og de smukke omgivelser i Nyborg. Det historiske bør selvfølgelig renoveres så nænsomt som muligt, så man som minimum ikke ødelægger de eksisterende, visuelle fortællinger og spor.