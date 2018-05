Svendborg: Det er en kok, der har haft Gordon Ramsay som chef på en Michelin-restaurant i London, der nu rykker ind i folkekøkken i det nye Svendborg Forsamlingshus på Lundevej.

Benny Madsen, chefkok i Økocafeteriet i Møllergade, står klar ved gryderne, når forsamlingshuset igen ringer ind til folkekøkken søndag den 13. maj og igen søndag den 27. maj.

Kokken, der går under navnet "Mr. Superfood", har en særlig forkærlighed for økologi og vegetariske og veganske retter, og så ved han, hvad det vil sige at leve udelukkende af frugt- og grønsagsjuice, for han har prøvet det i 30 dage. Non-stop.

Benny Madsen afløser Søren Carlos Rasmussen fra Carlos Kitschen, der kun nåede at servere mad i folkekøkkenet fire gange.

Det nyåbnede forsamlingshus er også klar til at invitere til støttefest. Det sker onsdag den 30. maj, hvor koret Vox Venue går på scenen, inden Rock Spot spiller op til dans frem til klokken 23. Alt overskud går til aktiviteter i huset.

Lørdag den 12. maj er der børneloppemarked i Svendborg Forsamlingshus, og hver onsdag er der åbent i husets sysleværksted, hvor man kan sidde og fixe alt det, der er gået i stykker, men som er for godt til at smide ud. Sysleværksted er åbent fra klokken 17 til 21.