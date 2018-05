For tre år siden var Oure Friskole truet af konkurs, men nu er skuden vendt og skolen har for andet år i træk præsenteret sorte tal på bundlinjen.

Oure: Skuden er vendt.

Sådan lyder overskriften efter en generalforsamling på Oure Friskole, Børnehave og Vuggestue, der efter en periode med voldsomme økonomiske problemer nu kan fremvise overskud for andet år i træk.

I 2016 slap friskolen af med en skattegæld og kom ud med det første overskud i syv år: Et plus på 107.000 kroner. Og resultatet var endnu bedre i 2017, hvor der står et plus på 243.000 kroner på bundlinjen. Det er det bedste resultat for skolen i 17 år.

Med resultatet er skoleleder Benni Hauge Pedersen nu ved at have nået det mål, han blev præsenteret for, da han tiltrådte den 1. november 2014.

- Min opgave var simpelthen at undgå, at skolen gik konkurs. Skolen var på vej direkte imod en konkurs, men nu er det lykkedes at rette op på økonomien gennem effektiviseringer, siger skolelederen, der kom til Oure Friskole fra Social- og Sundhedsskolen i Svendborg.

Den over 130 år gamle friskole åbnede i 2008 en børnehave, og i 2012 købte man den lukkede folkeskole, Sct. Michaels Skole i Oure, for 1,5 millioner kroner. Siden 2016 har skolen også kunne tilbyde vuggestuepladser, og det har været med til at styrke hele institutionen, fordi der nu er en naturlig fødekilde til skolen.

I forbindelse med generalforsamling blev Sille Sales genvalgt til friskolens bestyrelse, og hun trådte efterfølgende ind på posten som næstformand ved siden af formand Mette Romer Søborg. Der var nyvalg til Jeppe Løndahl Vestergaard og Jørgen Borg Nielsen i bestyrelsen.

Efter generalforsamlingen har bestyrelsen for børnehaven og vuggestuen konstitueret sig med Sune Holmegaard Truelsen som formand i en bestyrelse, der også tæller Lenna Bøgner Trøst og Christian Bonde.