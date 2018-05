Faaborg-Midtfyn: For fjerde år i træk kalder Faaborg-Midtfyn Kommune til fælles kamp mod den aggressive plante kæmpe-bjørneklo, der er giftig og lægger alt øde.

Siden 2014, hvor Faaborg-Midtfyn Kommune vedtog en indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo, har borgerne sammen med kommunens afdeling Natur og Landskab aktivt bekæmpet den ubehagelige plante, der kan give vabler, eksem og allergi. Nu er det atter tid til at gribe ud efter redskaberne.

- Varme vintre betyder, at planten spirer i april og maj. Vi opfordrer alle til at gå i gang med bekæmpelsen og til at fortælle os om små og store bestande af kæmpe-bjørneklo, også på andres jord og uanset, hvor i kommunen. Med borgernes hjælp får vi bedre overblik og kan hurtigere sætte i gang med bekæmpelsen på offentlige arealer, siger biolog Julian Henriksen fra Natur og Landskab i en pressemeddelelse.

Den giftige plante kan blive op til fem meter høj, og med sine kæmpe blade og stærke rødder suger den næring til sig fra de omkringstående planter.

- Det er et stort problem for vores hjemmehørende danske urter og andre planter på vores grunde. - Faktisk er alle grundejere forpligtet til at udrydde kæmpe-bjørneklo senest 15. juli, hvis de konstaterer det på egen grund, uddyber biologen. Der er flere metoder til at bekæmpe kæmpe-bjørnekloen. Nu og her kan man bl.a. benytte sig af rodstikning, sprøjtning, slåning med le og afdækning med sort plast.

Efter maj er planterne så store, at den eneste mulighed er at kappe blomstertoppen af. Men det er ikke altid nok at bekæmpe den én gang. Det anbefales, at man holder øje med nye skud og bekæmper planten løbende frem til juli, for at sikre sig, at den ikke kommer igen. Man skal sørge for at dække sig godt til, så man ikke blive dårlig under kampen.

En plante kan sætte helt op til 30.000 frø, og det er derfor vigtigt at bekæmpe alle planter på én gang. Kampen mod kæmpe-bjørneklo kan vare i alt op til 10 år. Man kan indberette fund på www.fmk.dk/bjorneklo. /EXP