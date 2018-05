Hjertestarter

Gestelev: Tirsdag 15. maj indbyder man til et idémøde i forsamlingshuset om finansiering og opsættelse af en hjertestarter. Ialt bor der ca. 110 familier med ca. 440 personer i Gestelev, så rent statistik kunne man godt få brug for en hjertestarter i byen, fastslår bestyrelsen for Gestelev Forsamlingshus.

Derfor opfordrer bestyrelsen til, at man forsøger at skillinge sammen til etablering af en hjertestarter. Udgifterne til at etablere en hjertestarter er ca. 8.400 kroner - og hertil kommer lidt årlig drift og vedligeholdelse. Den del af udgifterne kan forsamlingshuset betale via kontingenterne, men opsætningen skal der findes penge til. Vil man gerne støtte initiativet med et tilskud, så hører bestyrelsen meget gerne nærmere på mailadressen gestelev.forsamlingshus@gmail.com.