Rudkøbing: Phisters Kapel med base i Svendborg består af fem modne herrer, som - når de selv skal sige det:

- Vi spiller new music from the past. Alle de melodier, som de kendte bands glemte at lave, dem har vi fundet. Og lavet.

Phisters Kartel træder op på Torvet i Rudkøbing fredag 11.maj klokken 17 med sange skrevet af bandets guitarist og sanger, Brian Jensen.

De øvrige medlemmer i bandet er Erling Jeppesen (bas og sang), Peter Hesseldahl (leadguitar), Michael Raunholst (keyboards) og Thomas Buhl (trommer)./EXP