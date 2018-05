Det arbejde, der lige nu er i gang på Langelandsbroen, forventes først færdigt i slutningen af 2019. Men det kommer ikke til at få betydning for afviklingen af trafikken under Langelandsfestivalen, forsikrer Vejdirektoratet.

Rudkøbing: Når festivalgæster i hobetal valfarter over Langelandsbroen for at komme ned til en uge med musik og fest, vil det igangværende reparationsarbejde på Langelandsbroen ikke genere trafikken. Det fortæller fagprojektleder ved Vejdirektoratet, Kirsten Riis.

- Vi er klar over, at arbejdet kan være til gene for nogle trafikanter, så derfor vil vi to dage før festivalugen fjerne afspærringerne og hastighedsbegrænsningen på 50 kilometer i timen, og så sætter vi det op igen to dage efter festivalen, siger hun.