Efter seks år som ø-præst har Tamira Mariann Jørgensen besluttet sig for at få fast grund under fødderne. Hun er Munkebo Kirkes nye præst.

- Jeg blev lidt træt af at pendle. Efterhånden havde jeg behov for at få et mere fast sted at være. Det er også hårdt ikke at være i sit hjem flere dage af gangen, forklarer hun.

Efter seks år som ø-præst på halvtid på Drejø, Skarø og Hjortø, hvor hun har boet i præstegården på Drejø, har 62-årige Tamira Mariann Jørgense n nu besluttet sig for at påbegynde et nyt kapitel i sit virke som sognepræst.

Munkebo: Store bededag konfirmerede hun et hold i Thomas Kingos Kirke i Odense. Dagen efter - lørdag - viede hun et par på Drejø, og søndag holdt hun sin afskedsgudstjeneste.

Den nye sognepræst begyndte at læse teologi, da hun var 40 år. Og inden hun kastede sig over studierne på universitetet i Aarhus, har hun én uddannelse som psykoterapeut.

- Trods mine mange præsteerfaringer er embedet i Munkebo en kærkommen udfordring med helt nye samarbejdsmuligheder, understreger hun og fortæller, at hun nu vil stikke hænder og arme i den gode jord i området og lære lokalsamfundet at kende.

- På en ø er der en fantastisk mulighed for at komme tæt på menigheden, fordi der ikke er så mange mennesker. På Drejø var der 60 fastboende, fortæller den nye sognepræst i Munkebo.

Det var vemodigt for Tamira Mariann Jørgensen at sige farvel til Drejø, men hun glæder sig over, at det ikke har været et endeligt farvel, for hun har stadig en nøgle til øen i det sydfynske.

- Jeg har nemlig en nøgle til et sommerhus, som jeg har lånt af en ven. Så kan jeg tage over til øen, når jeg har behov for det, smiler hun og fortæller, at Drejø er stilletid for hende.

- Det har mit meditative sind behov for, understreger hun.

Hun er nu glad for, at hun med bopæl i Kerteminde er kommet tættere på sine venner i Odense, og der er også blevet en kortere afstand til hendes voksne datter, der bor i Sverige med sin mand.

Tamira Marinn Jørgensen indsættes som præst i Munkebo Kirke ved en gudstjeneste på søndag den 6. maj klokken 16. Det er provst Lone Wellner Jensen, der står for indsættelsen.