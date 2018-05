Langeland: Der skal godt nok nedsættes et Udvalg om Borgerinddragelse i Langeland Kommune, men kommunalbestyrelsen skal afgøre, hvem der skal være med. I hvert fald hvis kommunalbestyrelsen følger den anfaling, som kommer fra Økonomiudvalget.

I arbejdsgrundlaget (kommissoriet) for Udvalget om Borgerinddragelse tales om fem medlemmer, udpeget af kommunalbestyrelsen - et for hvert parti - samt syv medlemmer, udpeget på en åben konference. De syv skal ganske vist ikke være medlem af kommunalbestyrelsen, men det er altså kommunalbestyrelsen, der skal afgøre, hvem der skal sidde der, hvis Økonomiudvalgets indstilling følges.

Men ifølge borgmester Tonni Hansen (SF) er det ikke, fordi man vil have snor i, hvem der skal med.

- Overhovedet ikke. Grunden er, at nogen, som måske gerne vil med, ikke har mulighed for at deltage på konferencen, og så vil de være udelukket.

- Kan man ikke løse det med en fuldmagt?

- Vi vil hellere gøre det den anden vej rundt. Alle interesserede skal lave en lille ansøgning, hvor de fortæller, hvad de kan byde ind med, og så vælger vi derudfra, siger Tonni Hansen.

Han regner ikke med, at der er risiko for, at partierne vil sætte sig på det hele.

- I så fald har de misforstået ideen med det her, og der er jo netop fem pladser til de politiske partier, i hvert fald dem, som er repræsenteret i kommunalbestyrelsen, svarer borgmesteren.

Udvalget skal i gang her i 2. kvartal, og man regner med, at det skal sidde i otte måneder.

Udvalget skal selv fastlægge sit arbejde og den nærmere tidsplan. Der skal sluttes af med en række anbefalinger, som kommunalbestyrelsen ser nærmere på.

Udvalget om Borgerinddragelse kan hente eksperter e.lign. ind undervejs i det omfang, man vil gennemgå nogle ting i særlige arbejdsgrupper m.v.