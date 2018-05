Den smalle vej, der fører til både skole og børnehave i Ørbæk, er ikke lavet til den mængde trafik, der er om morgenen. Nu er kommunens plan om at forbedre forholdene sat i gang.

Ørbæk: Det kan kræve god tålmodighed at køre til og fra 4kløverskolen og Børnehuset Åhaven på Sentvedvej i Ørbæk, når børnene skal sættes af. I morgentimerne bruger mange den smalle vej, som ikke har plads til, at alle bilerne kan køre problemfrit.

Det har derfor længe været Nyborg Kommunes plan at forbedre trafikforholdene, og efter den endelige godkendelse til et byrådsmøde i slutningen af april er byggearbejdet nu gået i gang.

Paul Qvist, gruppeleder ved Vej og Ejendom i Nyborg Kommune, fortæller, at der i første omgang er fokus på grunden Sentvedvej 2, der ligger på samme side som skolen. Her skal der laves parkering og en såkaldt kiss- and ride-plads, hvor børnene kan blive sat af.

- Det laves for at undgå, at trafikken kommer længere ned ad Sentvedvej, men i stedet holder sig i starten af vejen, siger Paul Qvist.