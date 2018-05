Debat: Pubkultur i Svendborg?

Læserbrev: Igennem den sidste måneds tid har der været et par debatindlæg, der roser Jørgen Lundsgaards initiativ med Café Rouge og dens røde facade i Møllergade i det indre Svendborg. En meget omdiskuteret farve, som han nu af kommunen har fået pålagt at ændre. Hvilket man i den grad kan undre sig over. For den friske farve liver op i det ellers triste gadebillede, og tilfører det nyt liv.

Den 1. maj skrev Henny Matthiesen, at Jørgen Lundsgaard "har formået at lave et koncept; "en pub", som der ikke findes tilsvarende i byen". Hvilket hun så absolut har ret i. Og hun ledsagede sine ord med med et foto af en knaldrød pubfacade fra Dublin.

Det er meget heldigt, at Svendborg ikke ligger i England (eller Irland), for her finder man et overvældende antal pubber med seværdige og kunstneriske facader i alskens farver. For slet ikke at tale om de mange farverige pubskilte, der ofte hænger over indgangspartiet.

I 1200-tallet blev der nemlig udstedt en kongelig forordning om, at alle værtshuse skulle have et stort skilt over døren, som viste, at her kunne man få mad og drikke. Og som klart og tydeligt illustrerede navnet. Derfor vrimler det i dag med røde løver, hvide heste, sorte ravne, konger, dronninger og våbenskjold, hvilket jo kun er med til at gøre oplevelsen festligere.

Jeg kan kun tilslutte mig Henny Matthiesen og Britta Kristensen, som begge i deres indlæg har udtrykt ønsket om at de ansvarlige politikere ser situationen an, og i fremtiden måske vil ændre lovgivningen, så den giver plads til at bidrage med andre livgivende idéer i gadebilledet til gavn og opmuntring for byens borgere, gæster og turister.

For hvad bliver ellers det næste man vil forbyde? Eller ændre. De røde postkasser? Bussernes grønne farve eller de mange opfindsomme og velforsynede farverige borde uden for butikkerne? De for tiden tankevækkende skulpturer af Jens Galschiøt i centrum og ved havnen? Det ville da være trist, og gøre livet lidt mere fattigt ikke? Som en engelsk filosof engang sagde: "Livet er for de levende. Spild nu ikke tiden. Det er det eneste, vi har".