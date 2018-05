Debat: Danmark skal være verdensmester i cirkulær økonomi

Læserbrev: Den 2. august sidste år var en tankevækkende dag. Det var dagen, hvor vi globalt havde opbrugt samtlige ressourcer, som vores planet kan nå at producere på et enkelt år. Alle dagene derefter er overtræk på kontoen. Man skal derfor ikke være den store matematiker for at regne ud, at det ikke holder i længden. Vi er nødt til at gøre mere og gøre noget nu, hvis vi vil passe på vores klode til vores børn og børnebørn.

Selvom vi i Danmark er små i en international sammenhæng, kan vi gøre en stor forskel. Mange lande kigger til os, når det handler om grøn omstilling og grøn teknologi. Derfor er tiden kommet til, at vi herhjemme lægger os forrest i feltet, når det handler om cirkulær økonomi. Det betyder grundlæggende en tilgang, hvor vi i langt højere grad genbruger vores ressourcer og i det hele taget designer og producerer på en måde, så affald bliver til guld i nye produkter - igen og igen.

Som eksempel er der allerede danske virksomheder, der indsamler udtjente håndklæder og sengetøj fra hoteller og restauranter, som bliver til nye møbler. Eller en virksomhed, der kan bruge flamingo fra indpakning af hårde hvidevarer til letvægtsbeton. Og eksemplerne er der mange af. Det er god cirkulær økonomi, der inspirerer og svarer på fremtidens udfordringer. Men vi har brug for at samle kræfterne og gøre Danmark til et foregangsland for cirkulær økonomi.

Derfor har vi i Socialdemokratiet netop fremlagt seks konkrete forslag til, hvordan vi sætter handling bag ordene. Vi vil udarbejde en handlingsplan for cirkulær økonomi og nedsætte et permanent vækstpanel, der løbende skal rådgive regeringen i, hvordan vi udruller den cirkulære økonomi herhjemme. Fremadrettet skal vi have mere bæredygtigt byggeri med mere genanvendelse af byggematerialer. Det offentlige skal gå foran med at etablere cirkulære frikommuner, hvor rammerne er friere, mulighederne flere og indkøbene grønnere. Og så skal vi strømline reglerne for indsamling af affald.

Det er ikke en lille opgave at omstille Danmark til en cirkulær økonomi, men det kan lade sig gøre og potentialet for både klimaet og tusindvis af arbejdspladser er store. I Socialdemokratiet vil vi gøre Danmark til en grøn stormagt igen. Her er skridtet til en cirkulær økonomi afgørende, og vi er klar til at trække i arbejdstøjet for, at Danmark for alvor rykker på den dagsorden.