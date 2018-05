Debat: Vi skal nok betale, vil I hjælpe os lidt til gengæld?

Af: Fleming Frederiksen, formand for Arbejdsgiverne, brancheforening for håndværk og byggeri

Læserbrev: En ny - og temmelig dyr overenskomst - faldt endelig på plads. Regningen ender hos hele folket - også os med små og mellemstore virksomheder. Vi skal nok betale vores del. For vi betaler måned efter måned moms og skat, gebyrer og bidrag, som loven siger.

Vi elsker det Danmark, vi har været med til at bygge op. Det Danmark, hvor vi forhåbentlig har råd til de lønstigninger, uden det ender med at gå ud over konkurrenceevnen. Det vil tiden vise.

Men vi har en bøn til jer, som har fået bedre lønchecks og en hel del af de goder, I drømte om: Vil I også hjælpe os? Vi kan ikke samle tusindvis af støtter hverken online eller offline, og selvom vi har foreninger og organisationer, der taler vores sag, trænger vi ikke altid igennem.

Pr. definition piver vi ikke. Så var vi ikke blevet selvstændige. Men tallene taler deres eget sprog. Vi er kun halvt så mange selvstændige i Danmark, som i en del af de lande, vi normalt sammenligner os med. Det er ikke, fordi det er for svært at starte op. Der er gode ordninger og kort fra tanke til handling.

Det er, når vi er i gang, det bliver svært.

Chefredaktøren i BT citerede i forrige uge et eksempel på de breve, der kommer ind af døren: "Vi sender en samlet opkrævning af bidrag til AUB, AES, Barsel.dk, finansieringsbidrag samt AFU. VEU bidraget bliver ikke udbetalt, men trukket fra AUB bidraget".

Det er simpelthen blevet så bureaukratisk at være virksomhed i Danmark, at det dræber virkelysten og overskuddet hos de selvstændige. Det bliver vi nødt til at gøre noget ved, hvis vi skal blive ved med at have råd til vores offentlige sektor.

Så alle jer, som har armene højt løftede nu: Vil I ikke lige give os et skub med på vejen? Bak dem op, der vil gøre det mindre kompliceret at være virksomhed i Danmark, og stop dem, der finder på nye regler. Så skal vi nok gøre vores til, at Danmark bliver ved med at være rigt nok.