Kloden rundt

New Zealand: I New Zealand er de trætte af, at landet ofte slet ikke optræder på verdenskort. Derfor tager landets premierminister, Jacinda Ardern, nu del i en munter kampagne, der handler om at få New Zealand på verdenskortet. Hun har delt en video, hvor hun sammen med en lokal komiker gør opmærksom på problemet. - Indrøm det. Du har før lagt mærke til New Zealands fravær på verdenskort. Nogle kalder det en konspiration, andre kalder det sløseri - uanset hvad er det tid til en lille kampagne, siger hun i videoen. Nogle af de skyldige i at udelade New Zealand, der er større end Storbritannien, er blandt andre FN og BBC. (ritzau/dpa)