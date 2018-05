Læserbrev: LO Sydfyn, Kommunalpolitisk udvalg (KPU) i Svendborg vil hermed takke byrådet i Svendborg for den indsatsplan, der er besluttet i forhold til uddannelsen som industritekniker.

Det er godt at vores unge mennesker, der søger ind på erhvervsuddannelserne, har mulighed for at tage uddannelsen i det sydfynske område. Det kan være med til, at flere får en uddannelse.

Vi kan så håbe på, at man arbejder sammen om andre uddannelser, så de kan forblive i det sydfynske.